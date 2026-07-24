Il Fenerbahçe ha presentato un'offerta importante al Milan e al giocatore Rafael Leao, cercando di convincere entrambi a una cessione. I turchi hanno già individuato il possibile sostituto nel caso in cui l'affare si concluda. La trattativa tra il club turco e il Milan è in corso, mentre il club ha già predisposto un piano per rimpiazzare l’attaccante portoghese. La proposta del Fenerbahçe è considerata significativa sul mercato.

Il Fenerbahce spinge per Rafa Leao, formulando una super offerta al Milan e al giocatore. Ecco chi sarà il sostituto!. Il Fenerbahçe intende fare le cose in grande e punta con decisione su Rafael Leao. Il club turco ha pronta una trattativa per l’acquisto a titolo definitivo dell’esterno del Milan, supportata da una proposta d’ingaggio spaventosa formulata al portoghese: 8 milioni di euro netti come base fissa, a cui si aggiungono 1,5 milioni al superamento delle 20 presenze, altri 1,5 milioni al raggiungimento di 15 gol e un ulteriore milione in caso di vittoria della Super Lig, il tutto per cinque stagioni. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Il Fenerbahce fa sul serio per Leao: maxi-offerta al Milan e al giocatore. I rossoneri hanno già individuato il sostituto!

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Il Fenerbahce fa sul serio per Rafa Leao. È pronto a trattare l’acquisto del suo cartellino e nel frattempo ha presentato al portoghese una proposta di ingaggio da capogiro. @Gazzetta_it x.com

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