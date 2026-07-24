Calciomercato Milan Leao-Fenerbahce svelato il piano dei turchi per convincere il club - Gimenez addio? L' offerta per il Bebote - Rumor rossoneri

Da ilgiornaleditalia.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Fenerbahce ha presentato un’offerta per il portoghese Rafa Leao, con una proposta complessiva di circa 12 milioni di euro, comprensiva di un fisso di 8 milioni e bonus. I bonus prevedono 1,5 milioni al raggiungimento di 20 presenze, 1,5 milioni per 15 gol e altri legati alla vittoria del campionato turco. Intanto, il club sta valutando anche la possibile cessione di un altro giocatore, senza nominarlo.

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Calciomercato Milan-Leao, l'offerta del Fenerbahce Il Fenerbahce in pressing per Rafa Leao. Il club di Istabul è pronto ad offrire sino a 12 milioni al giocatore tra parte fissa (8) e bonus facilmente raggiungibili (1,5 milioni dopo 20 presenze, 1,5 milioni per 15 gol e uno vincendo la Super Lig tur. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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