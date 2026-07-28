Si attende nei prossimi giorni la decisione del Tribunale dei Minori de L’Aquila sul caso di una famiglia trovata nel bosco. La famiglia è composta da un genitore, una madre e alcuni figli. Il giudice deve stabilire il ricongiungimento o la separazione. Un rappresentante della famiglia si mostra ottimista e spera in un esito positivo. Le ore di attesa sono molte. La sentenza deciderà se i bambini potranno tornare con i genitori o se resteranno in struttura.

Si attende a giorni la decisione dei giudici del Tribunale dei Minori de L’Aquila, chiamati a sentenziare sul caso della famiglia nel bosco. Saranno i magistrati, analizzando la documentazione raccolta nei mesi scorsi, a stabilire se vi siano o meno le condizioni necessarie a un ricongiungimento tra Nathan Trevallion e Catherine Birmingham con i figli che si trovano attualmente in una casa famiglia di Vasto. L’avvocato Simone Pillon si dimostra fiducioso. L’avvocato Simone Pillon è fiducioso Il gesto di Nathan e Catherine per riavere i figli La decisione sulla famiglia nel bosco L’avvocato Simone Pillon è fiducioso In attesa della sentenza, il legale Simone Pillon, rappresentante di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, ha rilasciato una dichiarazione alla trasmissione Rai 1mattina News. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Pillon "ottimista" sul ricongiungimento tra Nathan, Catherine e i figli: ore di attesa

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