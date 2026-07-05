Nathan e Catherine, la coppia anglo-australiana coinvolta nella vicenda, sono stati dichiarati idonei come genitori. La decisione è stata comunicata dopo le verifiche effettuate dagli uffici competenti. Ora si attende il via libera per un possibile ricongiungimento con i figli, che si trovano ancora in altre strutture. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

Arriva una svolta nella vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. Nathan e Catherine, la coppia anglo-australiana finita al centro dell’attenzione dopo l’allontanamento dei tre figli, sono stati ritenuti idonei a svolgere il ruolo genitoriale al termine di una prima fase del percorso di sostegno avviato dai servizi sociali. La valutazione positiva rappresenta un passaggio importante, ma non conclude l’iter che dovrà stabilire se i bambini potranno tornare a vivere con i genitori. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, gli specialisti che hanno seguito la coppia hanno espresso un parere favorevole dopo mesi di incontri e verifiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine dichiarati idonei come genitori: verso il possibile ricongiungimento con i figli

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Famiglia nel bosco, la perizia gela Nathan e Catherine: Genitori inadatti, bimbi immaturi

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