Il tribunale dell’Aquila sta ancora esaminando le perizie e le informazioni raccolte dalla difesa e dalla procura dei minori per capire se concedere il ricongiungimento familiare tra Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e i loro tre figli. La decisione sarebbe dovuta arrivare giovedì 23 luglio ma non è emerso nulla. In ogni caso la camera di consiglio non si dovrebbe prolungare oltre la fine del mese. Entro luglio, quindi, si saprà se e quando i due genitori della cosiddetta famiglia nel bosco potranno tornare a vivere insieme ai figli. La sentenza sulla famiglia nel bosco è in ritardo Alla fine della scorsa settimana era attesa la sentenza del tribunale dei minori dell’Aquila sulla cosiddetta famiglia nel bosco e sul possibile ricongiungimento dei genitori ai figli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, si aspetta la sentenza sul ricongiungimento: attesa interminabile per Nathan e Catherine

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