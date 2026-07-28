Un medico nutrizionista ha pubblicato un video sui social in cui afferma che il sole non causa il melanoma. Nelle immagini, si sostiene che i dati disponibili non collegano direttamente l’esposizione ai raggi solari allo sviluppo di questa forma di tumore della pelle. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra i dermatologi, che hanno criticato le affermazioni come fuorvianti.

“Quando si parla di melanoma il primo pensiero è che sia causato dal sole. I dati, però, dicono altro”. Non sono passate inosservate le parole di Debora Rasio, medico nutrizionista, che in un video pubblicato su Facebook mette in dubbio l’effetto negativo dei raggi solari nel favorire l’insorgenza di melanomi. “Una maggiore esposizione solare protegge dal melanoma, Addirittura chi si espone regolarmente al sole per lavoro ha un rischio di melanoma inferiore fino a circa il 40–50%, rispetto a chi trascorre la settimana prevalentemente al chiuso. Analogamente, un basso livello complessivo di esposizione al sole aumenta il rischio di melanoma”, spiega Rasio, che cita due studi pubblicati nel 1986 e nel 2014. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - "Falso che il sole faccia venire il melanoma", Debora Rasio fa infuriare i dermatologi con un video sui social

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