Mamdani fa la faccia feroce con Israele | New York non può arrestare Netanyahu lo faccia il governo federale video

Da secoloditalia.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di New York ha pubblicato un video su X in cui definisce il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu “un criminale di guerra”. Mamdani ha inoltre affermato che la città non può procedere con l’arresto del leader israeliano, sostenendo che questa responsabilità spetta al governo federale. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione tra le autorità locali e le decisioni di Israele.

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Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, torna all’attacco di Israele pubblicando un video su X nel quale definisce il primo ministro israeliano B enjamin Netanyahu “ un criminale di guerra “. Il primo cittadino della Grande Mela afferma di condividere la posizione della Corte penale internazionale (CPI), secondo cui Netanyahu dovrebbe essere arrestato e processato. Poi ha riconosciuto pubblicamente che la sua amministrazione non ha l’autorità legale per arrestare il primo ministro israeliano qualora si recasse a New York. Ma ha esortato il governo federale a dare esecuzione al mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti del leader israeliano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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