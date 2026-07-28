Facilitazione digitale sportelli anche in estate
Durante l’estate, gli sportelli per la facilitazione digitale della pubblica amministrazione rimangono aperti, offrendo supporto per l’uso dei servizi online. L’obiettivo è aiutare i cittadini a orientarsi tra le varie piattaforme digitali e acquisire familiarità con gli strumenti informatici di uso quotidiano, anche quando le attività sono meno intense. La presenza degli sportelli in estate mira a garantire continuità nell’assistenza e nel supporto digitale, senza interruzioni stagionali.
Orientarsi tra i servizi online della pubblica amministrazione e prendere dimestichezza con gli strumenti informatici ormai quotidiani rimane una necessità sentita, anche durante la bella stagione. Per questa ragione le postazioni di facilitazione digitale dislocate nei nove Comuni dell’ Unione della Bassa Romagna continuano ad assicurare la loro presenza, offrendo assistenza gratuita ai residenti per consentire un accesso semplice e guidato alle nuove tecnologie. L’iniziativa, portata avanti insieme alla cooperativa sociale Villaggio globale nell’ambito della programmazione di Bassa Romagna Smart, si avvale della presenza di operatori qualificati in grado di affiancare l’utenza nelle operazioni più complesse o nella comprensione delle funzioni di base. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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