facilitazione digitale sportelli anche in estate

Notizia in breve

Durante l’estate, gli sportelli per la facilitazione digitale della pubblica amministrazione rimangono aperti, offrendo supporto per l’uso dei servizi online. L’obiettivo è aiutare i cittadini a orientarsi tra le varie piattaforme digitali e acquisire familiarità con gli strumenti informatici di uso quotidiano, anche quando le attività sono meno intense. La presenza degli sportelli in estate mira a garantire continuità nell’assistenza e nel supporto digitale, senza interruzioni stagionali.