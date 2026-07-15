’Facilitazione Digitale’ innovazione per tutti Cintorino | La persona resta al primo posto

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un progetto di innovazione digitale mira a rendere la tecnologia accessibile a tutti, sottolineando che la persona resta al centro dell’attenzione. Le amministrazioni pubbliche stanno affrontando questa sfida, promuovendo la “Facilitazione Digitale” per garantire che le novità siano facilmente utilizzabili da ogni cittadino. L’obiettivo è semplificare i processi e abbattere le barriere digitali, affinché l’innovazione coinvolga realmente tutta la popolazione.

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La trasformazione digitale rappresenta una delle sfide più importanti per le amministrazioni pubbliche. Tuttavia, l’innovazione ha valore soltanto se è davvero accessibile a tutti. Per questo il Comune di Forlì ha creduto nel progetto di ’Facilitazione Digitale’, investendo energie e risorse per accompagnare i cittadini in questo cambiamento. "I risultati raggiunti parlano chiaro – dichiara l’assessore Andrea Cintorino –. Migliaia di persone hanno ricevuto supporto nell’accesso ai servizi digitali e il territorio ha risposto con una partecipazione che ha superato le aspettative iniziali. Questa esperienza ci ha insegnato che dietro ogni procedura online c’è una persona che deve sentirsi accolta, ascoltata e accompagnata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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