Municipio Roma XV | attivi servizi di facilitazione digitale a via Flaminia e La Storta

A Roma XV, i servizi di facilitazione digitale sono disponibili presso la sede di via Flaminia 872 e l’ufficio anagrafico di via Enrico Bassano 10. I cittadini possono recarsi in questi uffici per ricevere assistenza nell’uso di strumenti digitali e servizi online. Le strutture sono aperte per facilitare l’accesso ai servizi pubblici attraverso supporto diretto e interventi di assistenza.

In Municipio Roma XV, presso la sede di via Flaminia 872 e presso l’ufficio anagrafico situato in via Enrico Bassano 10, è attivo il servizio di facilitazione digitale. Questo servizio rappresenta un valido supporto per le fasce più deboli della popolazione e per tutti quei cittadini che necessitano di assistenza per accedere e utilizzare i principali servizi online. Tra questi, l’attivazione della carta d’identità elettronica (Cie), la registrazione per lo Spid, l’utilizzo di MyInps, la piattaforma Julia e la richiesta per il contrassegno di circolazione. Dettagli del Servizio di Facilitazione Digitale. Così si esprimono l’assessore municipale al Bilancio e al Decentramento amministrativo, Alessandro Cozza, e l’assessora municipale alle Politiche Sociali, Agnese Rollo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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