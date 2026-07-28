Nella notte tra sabato e domenica, tre abitazioni di via Martiri della Libertà sono state prese di mira da ladri. Una pensionata sola in casa, mentre guardava la televisione, è stata sorpresa dai rumori provenienti dalla porta d’ingresso poco dopo le 21. I malviventi sono entrati in azione in rapida successione, causando danni e portando via diversi oggetti. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio ha provocato grande paura tra i residenti.

Ladri scatenati sabato notte a Fossa di Concordia. Il raid dei malviventi ha interessato tre abitazioni di via Martiri della Libertà. Erano da poco passate le 21 quando una pensionata che, sola in casa, stava guardando la tv è stata attirata dai colpi provenienti dalla porta d’ingresso. Si è accostata all’uscio di casa intuendo subito che, alcuni malintenzionati, stavano scassinando la serratura. Senza indugio ha cominciato ad urlare e battere i pugni. Compreso d’essere stati scoperti, i ladri sono fuggiti. L’arrivo dei carabinieri, avvertiti dalla donna, ha permesso di verificare che i ladri, in ritirata, si erano allontanati portandosi via il tavolo nel giardino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Faccia a faccia con i ladri in casa". Tre colpi in una notte a Concordia

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FACCIA A FACCIA CON I LADRI CHE ENTRANO IN CAMERA, RESIDENTI SOTTO SHOCK | 06/07/2026

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Io mi chiedo con che faccia possono chiedere il voto ai loro storici elettori ma soprattutto come fanno gli elettori del PD a votare una coalizione con gente che gli ha dato dei mafiosi, ladri e quant altro. Nella normale vita di tutti i giorni non esiste questo compro x.com

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