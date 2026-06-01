Una giovane donna incinta e la sua bambina sono state rapinate durante la notte in una casa a Montefredane. I ladri sono entrati in camera da letto e si sono trovati faccia a faccia con la vittima, che ha tentato di opporsi. Un uomo, anche lui presente, è stato picchiato e minacciato. La coppia è stata rapinata di oggetti di valore e denaro. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente, ma l’episodio ha causato grande shock.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è trovata faccia a faccia il ladro in camera da letto: notte da incubo per una giovane donna incinta e la sua bambina di pochi anni la notte scorsa a Montefredane, in provincia di Avellino. L’uomo, incappucciato e armato di una spranga di ferro, aveva già portato via denaro e oggetti di valore custoditi al primo piano dell’abitazione. Di fronte alle urla della donna si è poi dato alla fuga lanciandosi dal balcone dell’abitazione nella campagna circostante. Il forte spavento ha reso necessario il ricorso a cure mediche e ad accertamenti per monitorare le sue condizioni e quelle del nascituro. Nelle stesse ore, un’altra banda di ladri ha fatto irruzione nell’abitazione del parroco, don Antonio Dente: anche lui se li è trovati di fronte dopo che avevano portato via alcuni oggetti preziosi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Faccia a faccia con i ladri, parroco e donna incinta rapinati nell’Avellinese

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Montefredane. Faccia a faccia con i ladri, donna incinta sotto choc

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