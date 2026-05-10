Faccia a faccia con i ladri | paura per una coppia di Lanciano

Una coppia di Lanciano ha vissuto un episodio di rapina mentre tornava a casa nel corso della giornata. Arrivata all’interno del proprio appartamento, ha trovato una banda di ladri intenta a svaligiare la propria abitazione. I malviventi erano presenti nell’appartamento al momento del rientro e hanno avuto un breve confronto con i proprietari. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per i rilievi e le indagini.

Faccia a faccia con i ladri. È la terribile esperienza vissuta da una coppia di Lanciano, che rincasando in pieno giorno ha trovato la banda nel pieno dell'azione criminosa. L'episodio risale a qualche giorno fa, ma è stato coperto dal riserbo calato sulle indagini.Era un giorno di festa e i.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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