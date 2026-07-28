Fabrizio Corona dovrà pagare 17 mila euro per aver abbandonato una Jeep in autostrada senza benzina

Una società collegata a Fabrizio Corona dovrà pagare 17.500 euro, tra penale e spese legali, dopo che l’imprenditore ha lasciato una Jeep Wrangler in autostrada nel dicembre 2023. La penale ammonta a 15 mila euro, mentre le spese legali sono di 2.500 euro. La decisione è stata presa in seguito all’abbandono del veicolo senza benzina lungo la carreggiata.

La Atena srl, società riconducibile a Fabrizio Corona, dovrà versare 15 mila euro di penale, oltre a 2.500 euro di spese legali, dopo che l’imprenditore ha abbandonato un’auto Jeep Wrangler in autostrada nel dicembre 2023. Il Tribunale di Milano ha infatti respinto l’opposizione presentata da Atena srl contro il decreto ingiuntivo notificato dopo un anno di fatture insolute relative al noleggio di alcuni veicoli, tra cui una Range Rover Sport SVR. Auto abbandonata in autostrada: Fabrizio Corona dovrà pagare 17.500 euro all'autonoleggio L'auto non era guasta ma senza benzina La versione dell'autista Auto abbandonata in autostrada: Fabrizio Corona dovrà pagare 17. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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