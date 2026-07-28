Fabrizio Corona dovrà pagare circa 17.000 euro dopo aver perso una causa in tribunale. La società Atena srl, di cui è legato, è stata condannata dal Tribunale di Milano. La vicenda riguardava un'auto che, secondo quanto sostenuto, era rimasta senza benzina. Corona dovrà versare la somma stabilita a seguito della decisione giudiziaria.

Fabrizio Corona ha perso un’altra causa in tribunale. La Atena srl, società a lui riconducibile, è stata condannata dal Tribunale di Milano al pagamento di circa 17.000 euro a un’azienda di autonoleggio. Il tutto al termine di una vicenda dai risvolti quasi paradossali. Abbiamo infatti al centro della scena un’auto che non voleva saperne di ripartire. Rotta? No, in realtà era soltanto rimasta senza benzina. Una storia rapidamente rimbalzata sui social, che getta luce su un sistema di noleggi, penali e responsabilità di chi si mette alla guida. Causa sul noleggio auto: cos’è successo a Fabrizio Corona. La Atena srl aveva noleggiato due vetture. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Fabrizio Corona, l’auto “rotta” era solo senza benzina: dovrà pagare 17.000 euro

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