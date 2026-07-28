Fabrizio Corona dovrà pagare 17mila euro per aver abbandonato una Jeep in autostrada senza benzina
Un veicolo Jeep Wrangler è stato abbandonato in autostrada nel dicembre 2023. La società collegata all’ex imprenditore dovrà pagare 15 mila euro di penale e 2.500 euro di spese legali, per aver lasciato l’auto senza benzina. La decisione legale riguarda il mancato rispetto delle norme sul corretto abbandono di veicoli in strada.
La Atena srl, società riconducibile a Fabrizio Corona, dovrà versare 15 mila euro di penale, oltre a 2.500 euro di spese legali, dopo che l’imprenditore ha abbandonato un’auto Jeep Wrangler in autostrada nel dicembre 2023. Il Tribunale di Milano ha infatti respinto l’opposizione presentata da Atena srl contro il decreto ingiuntivo notificato dopo un anno di fatture insolute relative al noleggio di alcuni veicoli, tra cui una Range Rover Sport SVR. Auto abbandonata in autostrada: Fabrizio Corona dovrà pagare 17.500 euro all'autonoleggio L'auto non era guasta ma senza benzina La versione dell'autista Auto abbandonata in autostrada: Fabrizio Corona dovrà pagare 17. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Segui gli aggiornamenti su Benzina.
FALSISSIMO CHOC PARTE IN ABBONAMENTO INTEGRALE LA SUPPONENZA DEL SUCCESSO
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Fabrizio Corona e l’auto rotta che però era senza benzina: 17 mila euro da pagare
Ilaria Salis condannata per aver licenziato due ex collaboratori: dovrà pagare 300mila euro di risarcimentoIl Tribunale di Milano ha condannato una donna a pagare oltre 300mila euro di risarcimento per aver licenziato due ex collaboratori senza giusta...
Temi più discussi: Suv in panne lasciato in autostrada: Fabrizio Corona dovrà pagare oltre 17mila euro; Abbandonò il Suv in autostrada, Fabrizio Corona dovrà pagare 17mila euro: la decisione del Tribunale di Milano; Fabrizio Corona e l’auto rotta che però era senza benzina: 17 mila euro da pagare; Corona abbandona il suv in autostrada. Gli costa 17 mila €.
Quindicimila euro di penale più 2.500 euro di spese legali Questo è quanto dovrà pagare Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi che stato accusato di aver abbandonato un'automobile, una Jeep Wrangler, in autostrada a dicembre 2023 facebook
#fabriziocorona - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Nuovo accordo con i giudici per Fabrizio Corona: patteggia per bancarotta e risarcisce reddit
Abbandonò il Suv in autostrada, Fabrizio Corona dovrà pagare 17mila euro: la decisione del Tribunale di MilanoFabrizio Corona dovrà pagare 17mila euro alla società di autonoleggio, dalla quale affittò un Suv che ha poi abbandonato sull'autostrada a dicembre ... fanpage.it
Fabrizio Corona dovrà pagare 17mila euro per aver abbandonato una Jeep in autostrada senza benzinaAuto abbandonata in autostrada, Fabrizio Corona dovrà pagare 17.500 euro all'autonoleggio: la decisione del giudice ... virgilio.it