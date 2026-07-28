Un veicolo Jeep Wrangler è stato abbandonato in autostrada nel dicembre 2023. La società collegata all’ex imprenditore dovrà pagare 15 mila euro di penale e 2.500 euro di spese legali, per aver lasciato l’auto senza benzina. La decisione legale riguarda il mancato rispetto delle norme sul corretto abbandono di veicoli in strada.

La Atena srl, società riconducibile a Fabrizio Corona, dovrà versare 15 mila euro di penale, oltre a 2.500 euro di spese legali, dopo che l’imprenditore ha abbandonato un’auto Jeep Wrangler in autostrada nel dicembre 2023. Il Tribunale di Milano ha infatti respinto l’opposizione presentata da Atena srl contro il decreto ingiuntivo notificato dopo un anno di fatture insolute relative al noleggio di alcuni veicoli, tra cui una Range Rover Sport SVR. Auto abbandonata in autostrada: Fabrizio Corona dovrà pagare 17.500 euro all'autonoleggio L'auto non era guasta ma senza benzina La versione dell'autista Auto abbandonata in autostrada: Fabrizio Corona dovrà pagare 17. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Fabrizio Corona dovrà pagare 17mila euro per aver abbandonato una Jeep in autostrada senza benzina

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