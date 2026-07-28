Un vertice si terrà a Palazzo Chigi sulla chiusura dell’area a caldo dell’ex Ilva. Un tavolo tecnico, con rappresentanti di ministeri, sindacati e amministrazioni locali, si riunirà probabilmente martedì della prossima settimana. L’obiettivo è discutere delle modalità di chiusura dell’area e delle conseguenti misure da adottare. La riunione segue le decisioni prese in precedenza riguardo alla chiusura dell’area a caldo.

Un tavolo tecnico tra ministeri, sindacati e amministrazioni locali si metterà al lavoro già nella prossima settimana, probabilmente martedì al Mimit, per vedere quali alternative sono possibili dopo il decreto della Corte d’Appello di Milano che il 27 luglio ha stabilito che entro 90 giorni va fermata l’attività dell’area a caldo del siderurgico di Taranto a causa delle emissioni di polveri sottili, PM 10 e PM 2,5, e della presenza di amianto. Tutti i sindacati, dopo il vertice di oggi a Palazzo Chigi con il sottosegretario alla presidenza, Mantovano, e i ministri Giorgetti (Economia), Urso (Imprese) e Calderone (Lavoro), parlano di un piano straordinario da condividere tra Governo, organizzazioni dei lavoratori e istituzioni locali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ex Ilva, vertice a Palazzo Chigi sulla chiusura dell’area a caldo

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Ex Ilva, sentenza inattesa della Corte d'Appello di Milano: ecco cosa ha deciso

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