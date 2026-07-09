Il governo ha convocato per il 28 luglio a Palazzo Chigi il tavolo permanente sull’ex Ilva, presieduto da un rappresentante del governo. La riunione si terrà nella Sala Verde della Presidenza del Consiglio e coinvolgerà anche i sindacati. La convocazione arriva in un momento di crisi legata alla situazione dello stabilimento e alle questioni occupazionali. Non sono state fornite ulteriori dettagli sul programma dell’incontro.

Il governo ha convocato per il 28 luglio a palazzo Chigi la riunione del tavolo permanente ex Ilva. Il tavolo – si apprende da fonti di governo – è stato convocato presso la Sala Verde della Presidenza del Consiglio. La riunione sarà presieduta dal Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Per il governo parteciperanno i ministeri competenti (Imprese e Made in Italy, Lavoro e Politiche Sociali, Ambiente e Sicurezza Energetica). Saranno presenti i Commissari straordinari di Acciaierie d’Italia, i Commissari straordinari delle società del Gruppo Ilva e l’amministratore delegato di Invitalia. Per le organizzazioni sindacali parteciperanno i rappresentanti di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Ugl Metalmeccanici, Usb e Federmanager. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Crisi dell’ex Ilva, il governo accelera: convocato a Palazzo Chigi il 28 luglio il tavolo con i sindacati presieduto da Mantovano

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