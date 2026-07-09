Vertice tra Meloni Tajani e Salvini a palazzo Chigi sulla sicurezza

Da repubblica.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A palazzo Chigi si è tenuto un vertice tra la premier, i vice premier e i vertici delle forze dell’ordine, concentrato principalmente sulla questione della sicurezza. Durante l’incontro si sono affrontati temi relativi alla strategia di contrasto alla criminalità e alla sicurezza pubblica, senza confermare ufficialmente altri argomenti trattati. Non sono stati divulgati dettagli sui contenuti specifici delle discussioni né sulle eventuali decisioni prese.

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Il confronto tra la premier, i vice e i vertici delle forze dell’ordine. Non è escluso che i leader discutano anche di legge elettorale e preferenze. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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