Ex Ilva stop dei giudici all’area a caldo Jindal conferma | sì all’acquisizione

Notizia in breve

La Corte d’Appello di Milano ha ordinato lo spegnimento dell’area a caldo dell’ex stabilimento entro 90 giorni, a causa di elevate polveri sottili e rischio amianto. Nel frattempo, Jindal ha confermato il suo interesse ad acquisire l’azienda. La decisione riguarda esclusivamente l’area a caldo e non coinvolge altre parti dello stabilimento. L’azienda ha comunicato la volontà di rispettare la disposizione giudiziaria.