Ex Ilva stop dei giudici all’area a caldo Jindal conferma | sì all’acquisizione
La Corte d’Appello di Milano ha ordinato lo spegnimento dell’area a caldo dell’ex stabilimento entro 90 giorni, a causa di elevate polveri sottili e rischio amianto. Nel frattempo, Jindal ha confermato il suo interesse ad acquisire l’azienda. La decisione riguarda esclusivamente l’area a caldo e non coinvolge altre parti dello stabilimento. L’azienda ha comunicato la volontà di rispettare la disposizione giudiziaria.
L’ex Ilva torna al centro del dibattito, con la Corte d’Appello di Milano che ieri ha ordinato lo spegnimento dell’area a caldo entro 90 giorni a causa del superamento delle polveri sottili e del rischio amianto. La decisione arriva accogliendo il reclamo presentato da un gruppo di cittadini e da un bambino affetto da una rara mutazione genetica. Il verdetto sottolinea la persistenza del pericolo per la salute pubblica legato al "progressivo ammaloramento dello stabilimento". Una decisione che, a detta del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, "stravolge la fase di cessione che era abbastanza avanzata". In questo momento, rileva il Tesoro, si rischia di "cambiare completamente le condizioni della vicenda". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
ex Ilva, i giudici ordinano lo stop: ora è conto alla rovescia
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