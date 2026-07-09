A distanza di qualche mese, i sindacati rilanciano l’autoconvocazione a Palazzo Chigi se dal Governo entro il 15 luglio non sarà fissato un incontro per discutere dell’ex Ilva. Il pressing è ripartito ieri e vede in campo i segretari generali di Fim Cisl, Ferdinando Uliano, Fiom Cgil, Michele De Palma, e Uilm, Davide Sperti. Era fine febbraio quando i sindacati annunciarono che si sarebbero autoconvocati il 9 marzo a Palazzo Chigi se il Governo non gli avesse ricevuti sull’ex Ilva. Dagli uffici del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, partì poi la convocazione per il 5 marzo. E quello è stato l’ultimo confronto tra ministri e sindacalisti sul gruppo siderurgico. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, ultimatum dei sindacati al governo: «Convocateci o sarà protesta». Jindal verso l'acquisizione

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