Una sentenza ha disposto la chiusura dell’area a caldo dell’ex Ilva entro 90 giorni. La decisione riguarda il complesso siderurgico di Taranto, con particolare attenzione ai rischi legati all’ambiente e alla salute. La misura potrebbe comportare ripercussioni occupazionali, considerando la presenza di circa 8.000 lavoratori. La società Jindal Steel & Power ha annunciato un piano di interventi, mentre i sindacati chiedono garanzie sul futuro occupazionale. La decisione è definitiva e non prevede proroghe.

Quando si entra a Taranto venendo da Nord, non si può fare a meno di strizzare gli occhi per cercare di individuare i numeri apposti sugli enormi silos che fanno parte del complesso industriale della grande acciaieria. Sono più di 3.000. L’ex Ilva ha ridisegnato completamente la geografia urbana e sociale del capoluogo pugliese. E la storia dello stabilimento siderurgico più grande d’Europa è ancora tutta da scrivere. Ieri arriva la sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha accolto le proteste dei tarantini: sospensione di 90 giorni delle attività lavorative con il fine di bonificare l’amianto residuo negli impianti. Nonostante tutto, l’acquirente indiano Jindal non si sta facendo indietro nell’acquisto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ex Ilva, stop all’area a caldo entro 90 giorni: la sentenza, i rischi occupazionali e il piano Jindal

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Ex Ilva, stop entro 90 giorni

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I giudici della Corte di Appello di Milano accolgono il ricorso delle associazioni tarantine: #stop alla produzione dell’area a caldo se non verrà rimosso tutto l’amianto ancora presente e non si riporteranno le emissioni di polveri sottili entro i limiti. #ExIlva #Tara x.com

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