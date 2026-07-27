La corte d’appello ha ordinato la chiusura dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. Questa parte dello stabilimento, che rappresenta il cuore della produzione di acciaio, deve interrompere le attività entro il termine stabilito. La decisione è stata annunciata la mattina del 27 luglio, in risposta a preoccupazioni sui rischi per la salute dei cittadini legati alle emissioni.

Da Milano arriva lo stop all’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto. La corte d’appello ha emanato la mattina del 27 luglio il provvedimento con il quale stabilito che l’area a caldo, cioè il cuore produttivo dell’acciaio dello stabilimento tarantino, deve essere chiusa entro 90 giorni. Per ottenere l’obiettivo, tecnicamente, le lunghe operazioni di spegnimento di cokerie, agglomerato, altiforni, acciaierie, impianti di colata continua andrebbero avviate entro 48 ore. «Appare evidente che la domanda dei cittadini, come formulata nella memoria del 30 settembre 2025 e ribadita in sede di reclamo, è stata comunque motivata - prima e dopo l’Aia 2025 - dal rischio di pregiudizio del diritto alla salute e del diritto al clima». 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Taranto, stop all'area a caldo dell'ex Ilva: «Va chiusa entro 90 giorni, rischio inaccettabile per i cittadini»

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Tribunale di Milano sospende larea a caldo dellex Ilva: stop dal 24 agosto

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