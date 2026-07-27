Ex Ilva di Taranto la Corte d’Appello ordina lo stop dell’area a caldo entro 90 giorni

La Corte d’Appello di Milano ha ordinato lo spegnimento dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. La decisione è arrivata dopo aver accolto una richiesta di sospensione, senza indicare eventuali responsabilità o motivazioni aggiuntive. La sentenza impone di interrompere le attività dell’area a caldo entro tre mesi, senza prevedere ulteriori istruzioni o modalità di esecuzione. La decisione riguarda esclusivamente lo stabilimento in questione, senza coinvolgere altri reparti o strutture.

La Corte d’Appello di Milano ha stabilito lo stop allo stabilimento dell’ ex Ilva di Taranto. La sezione civile della Corte ha accolto la richiesta “di inibitoria e, per l’effetto, in parziale riforma del decreto impugnato, ordina a Ilva spa, Acciaierie d’Italia spa e Acciaierie d’Itali holding spa, tutte in amministrazione straordinaria, la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo” dello stabilimento di Taranto. Il termine fissato è quello di 90 giorni “dall’ultima comunicazione del provvedimento”: entro quella data sarà necessario completare le “operazioni di sospensione sotto la sorveglianza dell’autorità di controllo”. La Corte si è pronunciata sui ricorsi presentati da un gruppo di cittadini di Taranto e dall’associazione Genitori tarantini. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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