Ex Ilva il tribunale chiude l’area a caldo Amianto e polveri sottili da bonificare

Notizia in breve

Il tribunale di Milano ha ordinato la chiusura dell’area a caldo dell’ex Ilva, a causa di presenza di amianto e polveri sottili da bonificare. Questa decisione segue il sequestro dell’altoforno 1, avvenuto circa sei settimane fa, confermato dalla Cassazione che ha respinto il ricorso dell’azienda. La Corte d’appello ha quindi disposto la sospensione delle attività nella zona interessata, evidenziando la necessità di interventi di bonifica.