Ex Ilva il tribunale chiude l’area a caldo Amianto e polveri sottili da bonificare
Il tribunale di Milano ha ordinato la chiusura dell’area a caldo dell’ex Ilva, a causa di presenza di amianto e polveri sottili da bonificare. Questa decisione segue il sequestro dell’altoforno 1, avvenuto circa sei settimane fa, confermato dalla Cassazione che ha respinto il ricorso dell’azienda. La Corte d’appello ha quindi disposto la sospensione delle attività nella zona interessata, evidenziando la necessità di interventi di bonifica.
Dopo il sequestro dell’altoforno 1, confermato un mese e mezzo fa dalla Cassazione che aveva rigettato il ricorso dell’azienda, ieri la Corte d’appello di Milano ha ordinato all’ex Ilva di. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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Ho profonda stima e ammirazione verso chi lotta e crede che una sentenza possa fermare la produzione dell'ex Ilva. L'ex Ilva è un asset strategico europeo e nessun tribunale ne decretetà la chiusura; saranno mercati e congiunture internazionali, le stesse ch facebook
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