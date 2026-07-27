La sezione impresa della Corte d’Appello di Milano ha deciso che l’area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto deve essere chiusa entro 90 giorni. La decisione è stata presa a causa della presenza di amianto e di emissioni di polveri sottili che superano i limiti consentiti dalla legge. La misura riguarda esclusivamente questa parte dello stabilimento.

AGI La sezione impresa della Corte d'Appello di Milano ha stabilito, con decreto, che l'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto deve essere chiusa entro 90 giorni, a causa della presenza di amianto e delle emissioni di polveri sottili superiori a limiti di legge. Lo stop all'Ilva. Nel decreto a firma della giudice Marianna Galioto è stabilito come la sospensione dovrà durare fino a quando non verrà " rimosso integralmente l'amianto ancora presente negli impianti" e non saranno adottate "le misure necessarie per ricondurre l'emissione delle polveri sottili entro limiti di sicurezza, con riferimento allo scenario produttivo autorizzato di 6 milioni di tonnellate all'anno". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ex Ilva, stop entro 90 giorni per amianto e polveri sottili

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