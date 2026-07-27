Dentro l’ Ilva ci sono ancora 2.000 chili di amianto da smaltire e, se l’impianto tornasse a produrre ai massimi autorizzati dall’ Aia, i livelli di polveri sottili come Pm2,5 e Pm10 supererebbero i limiti di sicurezza. Ed è, da un lato, cosa nota che l’amianto è “l’unica causa nota che provoca il tumore maligno alla pleura (mesotelioma da asbesto)”, che “si presenta in misura quattro volte superiore, rispetto all’atteso, nella popolazione di Taranto e Statte”. Dall’altro, l’Autorizzazione integrata ambientale “ha durata di dodici anni, e in mancanza di vincolo cogente tra i piani di decarbonizzazione e la prosecuzione dell’attività a ciclo integrale, l’attività potrà proseguire senza decarbonizzazione per altri dodici anni” non garantendo un abbattimento delle polveri sottili “entro limiti di sicurezza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ilva, 2 tonnellate di amianto negli impianti e polveri sottili: perché deve chiudere entro 90 giorni

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Ex ILVA, i giudici: Deve CHIUDERE entro 90 GIORNI

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