La Corte d’Appello di Milano ha deciso di sospendere entro 90 giorni le attività dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto, a causa di criticità legate alla presenza di amianto negli impianti e alle emissioni di polveri sottili oltre i limiti di sicurezza. La decisione riguarda solo questa sezione dell’impianto e si inserisce in un procedimento giudiziario in corso. La società Jindal rimane in corsa, mentre il governo sta cercando di trovare soluzioni alternative.

Tarantini Time Quotidiano La Corte d’Appello di Milano ha disposto la sospensione dell’attività dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, ritenendo che permangano criticità legate alla presenza di amianto negli impianti e alle emissioni di polveri sottili superiori ai limiti di sicurezza. La decisione, destinata ad avere un impatto rilevante sul futuro dello stabilimento siderurgico, modifica parzialmente il precedente provvedimento del Tribunale e impone lo stop delle attività fino alla rimozione delle criticità ambientali evidenziate. Il decreto, firmato dalla presidente della sezione specializzata in materia d’impresa... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ex Ilva, il futuro è un rebus: stop all’area a caldo, Jindal resta in corsa e il Governo corre ai ripari

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