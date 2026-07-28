I commissari dell’ex Ilva di Taranto hanno dichiarato che non ci sono soluzioni tecniche praticabili per rispettare le prescrizioni su amianto e polveri sottili entro i 90 giorni stabiliti dalla Corte d’Appello di Milano. Si prevede quindi lo stop dell’area a caldo dell’acciaieria. Non sono stati individuati interventi che possano essere realizzati in breve tempo per rispettare le normative ambientali.

Tarantini Time Quotidiano Non esistono interventi tecnicamente realizzabili in grado di soddisfare, entro i 90 giorni fissati dalla Corte d’Appello di Milano, le prescrizioni relative all’amianto e alle polveri sottili dell’ex Ilva di Taranto. È la posizione espressa dal commissario straordinario di Acciaierie d’Italia, Giancarlo Quaranta, durante il confronto tra Governo e organizzazioni sindacali in corso a Palazzo Chigi. Secondo quanto riferito dal commissario, Acciaierie d’Italia si sta già preparando a dare esecuzione al decreto dei giudici milanesi. “Non abbiamo risposte tecniche da attuare nei 90 giorni fissati dal decreto”, ha... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ex Ilva, i commissari: “Non esistono soluzioni tecniche nei 90 giorni. Si va verso lo stop dell’area a caldo”

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