La corte d’appello di Milano ha ordinato la sospensione dell’area a caldo dell’ex Ilva per novanta giorni, citando la priorità della tutela della salute. La decisione si basa su motivazioni relative all’amianto e alle condizioni di sicurezza dell’impianto. La misura mira a interrompere l’attività dell’area industriale considerata pericolosa e dannosa per i lavoratori e le comunità vicine. La decisione ha suscitato reazioni contrarie da parte del governo e dell’associazione di categoria.

Novanta giorni per fermare l’area a caldo dell’ex Ilva. È il tempo concesso ieri dai giudici della corte d’appello di Milano a quella fabbrica di morte che per decenni ha ucciso i cittadini di Taranto. Ma quella emessa ieri non è soltanto una sentenza: è una bocciatura dell’idea che si potesse continuare a produrre, a scapito di sicurezza e salute. La Corte ha ordinato infatti lo stop degli impianti fino alla completa rimozione dell’amianto e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili entro limiti ritenuti accettabili. Perché i giudici hanno ribadito che il diritto alla salute non può più essere subordinato alle esigenze produttive. Le motivazioni sono pesanti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Ex Ilva, amianto e poveri sottili: ecco le motivazioni dello stop. La Corte: “Prima la salute”. Ira di governo e Federacciai

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