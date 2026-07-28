Ex Ilva amianto e poveri sottili | ecco le motivazioni dello stop La Corte | Prima la salute Ira di governo e Federacciai

Da lanotiziagiornale.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La corte d’appello di Milano ha ordinato la sospensione dell’area a caldo dell’ex Ilva per novanta giorni, citando la priorità della tutela della salute. La decisione si basa su motivazioni relative all’amianto e alle condizioni di sicurezza dell’impianto. La misura mira a interrompere l’attività dell’area industriale considerata pericolosa e dannosa per i lavoratori e le comunità vicine. La decisione ha suscitato reazioni contrarie da parte del governo e dell’associazione di categoria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Novanta giorni per fermare l’area a caldo dell’ex Ilva. È il tempo concesso ieri dai giudici della corte d’appello di Milano a quella fabbrica di morte che per decenni ha ucciso i cittadini di Taranto. Ma quella emessa ieri non è soltanto una sentenza: è una bocciatura dell’idea che si potesse continuare a produrre, a scapito di sicurezza e salute. La Corte ha ordinato infatti lo stop degli impianti fino alla completa rimozione dell’amianto e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili entro limiti ritenuti accettabili. Perché i giudici hanno ribadito che il diritto alla salute non può più essere subordinato alle esigenze produttive. Le motivazioni sono pesanti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

ex ilva amianto e poveri sottili ecco le motivazioni dello stop la corte prima la salute ira di governo e federacciai
© Lanotiziagiornale.it - Ex Ilva, amianto e poveri sottili: ecco le motivazioni dello stop. La Corte: “Prima la salute”. Ira di governo e Federacciai
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ex Ilva, stop entro 90 giorni per amianto e polveri sottiliLa sezione impresa della Corte d’Appello di Milano ha deciso che l’area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto deve essere chiusa entro 90...

Ex Ilva, il tribunale chiude l’area a caldo. «Amianto e polveri sottili da bonificare»Il tribunale di Milano ha ordinato la chiusura dell’area a caldo dell’ex Ilva, a causa di presenza di amianto e polveri sottili da bonificare.

ira di ex ilva amianto eEx Ilva, il tribunale chiude l’area a caldo. Amianto e polveri sottili da bonificareDopo il sequestro dell’altoforno 1, confermato un mese e mezzo fa dalla Cassazione che aveva rigettato il ricorso dell’azienda, ieri la Corte d’appello di Milano ha ordinato all’ex Ilva di Taranto di ... ilmanifesto.it

ira di ex ilva amianto eEx Ilva: stop area a caldo dell’impianto di Taranto entro 90 giorni. I giudici: Rischi per la salute e l’ambienteLa Corte d'Appello di Milano ha stabilito lo stop dell'area a caldo dello stabilimento tarantino, motivandolo con la presenza di amianto e di emissioni di polveri sottili superiori ai limiti di legge ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web