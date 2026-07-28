estensione del dominio dei vecchi la spietata profezia di bioy casares

Torna in libreria il diario di Adolfo Bioy Casares, tradotto da Francesca Lazzarato. Il libro, di 221 pagine, viene pubblicato da Sur al prezzo di 18 euro. La narrazione rivela che i “maiali” sono le persone stesse. Il testo si concentra sulla guerra contro questi esseri e sulla loro presenza, senza interpretazioni o analisi. La nuova edizione sottolinea l’immagine di un conflitto interno, lasciando spazio alle immagini e alle parole dell’autore.

Barbolini Torna nelle librerie il Diario della guerra al maiale di Adolfo Bioy Casares, nella nuova traduzione di Francesca Lazzarato (Sur, pp. 221, € 18,00), e una cosa appare subito evidente: i maiali in questione siamo noi. Ovvero quella torma di settantenni palestrati, ottantenni campioni di salto con la pertica, centenari illusi di essere forever young, finora nerbo consumistico della civiltà occidentale, che la legge inesorabile della sopravvivenza sta piano piano ma irresistibilmente trasformando nei nemici naturali dei giovani, obbligati da una società fatta a piramide rovesciata a mantenere con lavori sempre più precari una platea sempre più vasta di anziani in pensione, senza alcuna garanzia di ricevere lo stesso trattamento dalle generazioni future. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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