La spietata tecnica del tirannosauro nel cranio di un Edmontosauro | il fossile di milioni di anni fa
Un fossile di circa 66 milioni di anni fa mostra un dente di Tyrannosaurus rex conficcato nel cranio di un Edmontosaurus. Questo reperto rappresenta una delle poche evidenze dirette di un attacco letale tra i due dinosauri. Il fossile testimonia un episodio di predazione in epoca preistorica, con il dente ancora visibile nel tessuto osseo dell'altopiano fossilizzato. La scoperta fornisce dettagli sulla dinamica di predazione tra grandi dinosauri.
Un dente di Tyrannosaurus rex trovato incastrato nel cranio di un Edmontosaurus, risalente a 66 milioni di anni fa, offre una rara prova diretta di un attacco mortale. Lo studio ricostruisce uno scontro frontale e aggiunge nuovi dettagli sulle tecniche di caccia del grande dinosauro predatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Un coccodrillo dal cranio così potente da schiacciare le prede con un solo morso: l’incredibile scoperta dopo il ritrovamento di un fossile di 210 milioni di anni faGli scienziati hanno identificato un fossile risalente a circa 210 milioni di anni fa, appartenente a un coccodrillo preistorico.
Questo splendido tirannosauro andrà all’asta il 14 luglio: il fossile del T. rex “Gus” vale fino a 30 milioni di dollariIl 14 luglio sarà venduto all'asta lo scheletro fossile di Gus, un grande esemplare di tirannosauro (T.