Il 10 giugno dello scorso anno, un centrocampista spagnolo ha pubblicato su Instagram una foto con la data del 19 luglio 2026, giorno della finale dei Mondiali. La pubblicazione è diventata virale e ha attirato l’attenzione per la sua precisione temporale. La data indicata corrisponde a quella della finale del torneo che si svolgerà tra tre anni. La foto è stata condivisa con un messaggio che ha suscitato curiosità tra i tifosi.

Una data: il 19 luglio del 2026, il giorno della finale dei Mondiali. Il 10 giugno dello scorso anno il centrocampista spagnolo Pedri ha pubblicato un post "profetico" su Instagram, diventato virale in queste ore, con scritta la data della finale., Nella foto principale il calciatore del Barcellona veniva ritratto insieme ai suoi compagni di squadra Lamal e Nico Williams. La Roja aveva appena perso la finale dell'Uefa Nations League contro il Portogallo. Una sconfitta che però è servita al giocatore per porsi un nuovo obiettivo e per guardare più in là tempo. Un obiettivo, e insieme un augurio, che ora si è trasformato in realtà., Pedri nella semifinale di ieri vinta dalla Spagna contro la Francia è entrato al 22' del secondo tempo, prendendo il posto di Fabian Ruiz. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Sportmediaset.mediaset.it - Spagna, la profezia di Pedri: sapeva della finale dei Mondiali 2026 già un anno fa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pedri sapeva già tutto: il post di un anno fa sulla Spagna in finale dei Mondiali diventa viraleUn post pubblicato oltre un anno fa mostrava che il calciatore aveva previsto la finale dei Mondiali tra Spagna e Francia, con la vittoria della...

Mondiali 2026, parla Pedri: "Vorremmo vincere come la Spagna nel 2010, mi auguro che il Barcellona riesca a prendere Julian Alvarez"Pedri ha dichiarato che vorrebbe vincere i Mondiali 2026 come la Spagna del 2010.

Temi più discussi: De Bruyne e Lukaku fuori dal Mondiale: il loro futuro a Napoli è tutto da capire; Una sorprendente profezia sulla semifinale dei Mondiali del 2026: Francia-Spagna; Semifinali Mondiali: sale la febbre; Rodri, dal calvario del crociato al Mondiale da leader: ecco come è tornato al top.

Una profezia che si auto avvera? L’Europa, nel suo folle riarmo, continua a scherzare col fuoco Si arma, Italia compresa, in vista della guerra contro la Russia considerandola una minaccia per l’Europa In altre parole sta provocando sempre più la Russia che x.com

Spagna-Francia, il ct De La Fuente: profezia su Yamal, il segreto di Merino e la rivelazione su RodriDopo la semifinale degli ultimi Europei, Francia e Spagna tornano ad affrontarsi al Mondiale per un posto in finale: la conferenza di De La Fuente in vista della sfida ... sport.virgilio.it

Caccia al podioLa profezia del polpo Paul è scritta: Spagna campione del mondo. In diretta televisiva l'ormai celebre cefalopode ha impiegato solo tre minuti per il vaticinio finale. Le possibilità di errore sono ... iltempo.it