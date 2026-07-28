Durante l'estate si sono verificati diversi attriti tra i tre principali partiti del centrodestra. Le tensioni sono legate alle differenze di posizioni e alle rivendicazioni di ciascun partito, accentuate dall'avvicinarsi delle elezioni. La situazione riflette le dinamiche interne a un'alleanza composta da tre forze politiche che mantengono le proprie identità, portando a un clima di confronto più che di collaborazione.

Inutile girarci intorno: è un'estate delicata e non priva di tensioni per il centrodestra. In parte, si tratta di un fenomeno fisiologico: i partiti sono tre, ognuno vanta orgogliosamente la propria identità, e l'avvicinarsi delle elezioni induce tutti più alle rivendicazioni che alle reciproche concessioni. In altra parte, però, rischia di essere un errore, anzi una combinazione incrociata di errori dalle conseguenze potenzialmente fatali. Non dimentichiamo mai che esiste il rischio, tra qualche mese, di ritrovarci con Conte a Palazzo Chigi, la Boldrini agli Esteri, Fratoianni agli Interni, e Bonelli non so dove. E già questo dovrebbe indurre tutti (Vannacci incluso) a evitare colpi di testa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Estate calda per il centrodestra. Dieci piccoli appunti per Fdi, Lega e Fi

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