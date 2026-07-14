Legge elettorale è caccia ai franchi tiratori nel centrodestra dopo la sconfitta | sono circa 30 Scambio di accuse tra FdI Lega e FI
Circa 30 deputati del centrodestra hanno votato contro l’emendamento sulle preferenze nella nuova legge elettorale, contribuendo a un risultato di 188 a 187. La sconfitta si è verificata in un voto molto stretto e ha scatenato scambi di accuse tra i partiti di maggioranza. La leader del centrodestra si era impegnata personalmente per far approvare la modifica, ma alcuni membri hanno scelto di schierarsi con l’opposizione.
Il colpo di scena si è giocato su un voto di differenza: 188 a 187. Ma quanti deputati del centrodestra si sono schierati con l’opposizione e contro la volontà di Giorgia Meloni, che si è spesa in prima persona per far approvare l’emendamento sulle preferenze (al netto dei capilista) nella nuova legge elettorale? Almeno 30. Vediamo perché. Le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni – il primo voto in Aula – sono state bocciate con 214 no della maggioranza. Maggioranza che, con gli stessi identici numeri, ha detto no anche al primo voto segreto di un emendamento soppressivo a prima firma Pd. Risultato? All’appello, quando c’è stato il patatrac in seno al centrodestra, sono mancati una trentina di voti, forse qualcosa di più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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