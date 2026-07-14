Il centrodestra ha ridotto significativamente le preferenze durante le ultime consultazioni, con alcuni esponenti che accusano Lega e Forza Italia di aver tradito la leader del partito. Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha commentato che le conseguenze politiche di questa situazione saranno valutate in futuro. Non sono stati forniti dettagli sulle azioni successive o sulle reazioni ufficiali dei partiti coinvolti.

“Trovo incredibile che in maniera così eclatante la Lega e Forza Italia abbiano chiaramente tradito Meloni”. La prima a dichiarare ai cronisti fuori da Montecitorio, dopo il voto (non passato) sull’emendamento di Fratelli d’Italia che introduceva un sistema parziale di preferenze nel ‘Melonellum’ – la nuova legge elettorale voluta dal centrodestra – è Laura Ravetto di Futuro Nazionale. “Se non sono in grado con questa alleanza di fare una legge elettorale sicuramente non sono in grado di fare il resto ” incalza Ravetto. Molto meno preoccupato dell’esito del voto e di possibili ripercussioni all’interno del centrodestra è il deputato della Lega Jacopo Morrone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Centrodestra affossa le preferenze, Ravetto (Fn): “Lega e FI hanno tradito Meloni”. Filini (Fdi): “Conseguenze politiche? Vedremo”

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