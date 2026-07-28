Esplosione nella notte a Limatola | la banda della marmotta fa saltare un bancomat

Nella notte a Limatola, un boato ha svegliato i residenti intorno alle 2.30. Un gruppo di sconosciuti ha fatto esplodere un bancomat in via San Rocco, tentando di rubare il denaro custodito. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto per le verifiche. Non ci sono state altre conseguenze o feriti. La zona è stata delimitata in attesa di ulteriori indagini.

Notte di paura a Limatola, dove un violento boato ha interrotto il silenzio intorno alle 2.30. L'esplosione si è verificata in via San Rocco, dove ignoti hanno assaltato lo sportello bancomat di un istituto di credito con l'obiettivo di impossessarsi del denaro custodito all'interno. La deflagrazione è stata così potente da provocare ingenti danni anche all'edificio che ospita la filiale bancaria al piano terra. Dopo aver portato a termine il colpo, i responsabili si sono allontanati rapidamente a bordo di un'auto, facendo perdere le proprie tracce. Il forte rumore ha svegliato numerosi residenti della zona, che hanno immediatamente dato l'allarme. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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