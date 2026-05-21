Esplosione nella notte a Fino Mornasco | banditi fanno saltare il bancomat della BCC Cantù paura tra i residenti
Nella notte a Fino Mornasco, intorno alle tre, alcuni sconosciuti hanno fatto saltare il bancomat di una filiale della banca locale. L’esplosione ha causato danni alla struttura e ha svegliato i residenti, che si sono affacciati alle finestre nel timore di ulteriori conseguenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le verifiche del caso. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento, che ha lasciato dietro di sé danni evidenti all’ingresso della filiale.
Notte di paura a Fino Mornasco, dove intorno alle 3 del mattino ignoti hanno fatto saltare il bancomat della filiale BCC Cantù.Il forte boato ha svegliato e spaventato molti residenti della zona, con diverse persone scese in strada pochi istanti dopo l’esplosione per capire cosa fosse accaduto. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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