Esplosione nella notte a Fino Mornasco | banditi fanno saltare il bancomat della BCC Cantù paura tra i residenti

Nella notte a Fino Mornasco, intorno alle tre, alcuni sconosciuti hanno fatto saltare il bancomat di una filiale della banca locale. L’esplosione ha causato danni alla struttura e ha svegliato i residenti, che si sono affacciati alle finestre nel timore di ulteriori conseguenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le verifiche del caso. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento, che ha lasciato dietro di sé danni evidenti all’ingresso della filiale.

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