Un episodio di esplosione al bancomat seguito da fuga si è verificato nelle ultime ore, con la banda della marmotta che ha agito a bordo di un'Audi RS6. Si tratta del secondo attacco in 24 ore nella stessa regione, inserendosi nella serie di assalti a sportelli automatici di banche e uffici postali. Nessun dettaglio sui danni o sui responsabili è stato ancora comunicato.

Un altro episodio, ad appena 24 ore dal precedente in terra di Bari, si inserisce nella lunga scia di assalti agli sportelli automatici di istituti bancari e postali. Alle 2.50 della notte, infatti, è stato fatto saltare, con il metodo cosiddetto della "marmotta", il bancomat della Banca di Credito Cooperativo di Adelfia, in via generale Dalla Chiesa. Le esplosioni sono state due. I malviventi, giunti sul posto con la famigerata Audi RS6 di colore grigio (la stessa entrata in azione il giorno prima a Bernalda, in Basilicata), si sarebbero poi allontanati dopo la deflagrazione. Non è ancora chiaro se il colpo sia andato a segno. Pochi minuti dopo la doppia esplosione, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, i militari della compagnia di Triggiano e gli artificieri. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Esplosione al bancomat e poi la fuga: la banda della marmotta in Audi RS6

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Facevano saltare i bancomat con la tecnica della marmotta

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