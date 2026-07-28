Esplode sportello bancomat ai confini del casertano | indagini dei Carabinieri per risalire ai colpevoli

Nella notte, ai confini del casertano, uno sportello bancomat è stato fatto esplodere. La deflagrazione è avvenuta con l’uso di una bomba carta inserita all’interno della cassa continua, nota come “marmotta”. I Carabinieri stanno conducendo indagini per identificare i responsabili. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio. Sul posto sono intervenuti i militari per i rilievi e la raccolta di eventuali tracce.

Tempo di lettura: < 1 minuto La marmotta ha colpito ancora, ma a quanto pare con scarso successo. Nel corso della notte a Limatola uno sportello Atm è stato investito da una esplosione, secondo la collaudata tecnica criminale dell’inserimento di un bomba carta all’interno della cassa continua, detta appunto “marmotta”. Sebbene l’esplosione sia stata avvertita in tutto il centro abitato di questo Comune ai confini con il casertano, non risulta dai primi accertamenti che i malviventi abbiano potuto sottrarre i contanti all’interno della cassa blindata. I Carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno subito avviato le indagini per risalire ai colpevoli stanno ora visionando i video delle telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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