Assalto allo sportello bancomat del Municipio di Colliano | è caccia ai banditi

Nella notte, un gruppo di individui ha preso di mira lo sportello bancomat posizionato all’interno dei locali del Municipio di Colliano, in viale Andrea Terlizzi. L’attacco ha portato alla distruzione della macchina, con danni visibili e l’assenza di denaro contante. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e raccogliere elementi utili alle indagini. La zona è stata isolata mentre si proseguono le verifiche.

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