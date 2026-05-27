Assalti ai bancomat raid anche nel casertano Sgominata banda del campo rom | 10 fermati

Notizia in breve

Questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di dieci persone, ritenute appartenenti a una banda specializzata in assalti ai bancomat e ai negozi. L’azione si è svolta nel casertano, con alcuni raid che hanno coinvolto anche il furto di denaro dai bancomat e fughe spericolate. L’intervento è stato coordinato dalla Procura della Repubblica.