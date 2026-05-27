Assalti ai bancomat raid anche nel casertano Sgominata banda del campo rom | 10 fermati
Questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di dieci persone, ritenute appartenenti a una banda specializzata in assalti ai bancomat e ai negozi. L’azione si è svolta nel casertano, con alcuni raid che hanno coinvolto anche il furto di denaro dai bancomat e fughe spericolate. L’intervento è stato coordinato dalla Procura della Repubblica.
Colpi ai bancomat, assalti ai negozi e fughe spericolate pur di sfuggire alle forze dell’ordine. C’è anche il Casertano al centro della vasta operazione condotta questa mattina dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna, coordinati dalla Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Bomba al bancomat, a Pomigliano dArco la banda in azione
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