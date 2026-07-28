Escalation in Palestina l’analisi di Perugini | Per la Cisgiordania vale la stessa strategia adottata a Gaza

Da fanpage.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo l’attacco a un villaggio in Cisgiordania, sono aumentate le violenze dei coloni contro i palestinesi nella regione. Le azioni sembrano mirare alla colonizzazione e all’occupazione dei territori di area B, analogamente a quanto accaduto a Gaza. La situazione si è intensificata con scontri e atti di ostilità, segnando un’escalation nel conflitto tra le parti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dall'assalto al villaggio di Tell è partita una escalation di violenze dei coloni contro i palestinesi. L'obiettivo sembra essere la colonizzazione e l'occupazione dei territori di area B in Cisgiordania. Fanpage.it ne ha parlato col professor Nicola Perugini, docente di relazioni internazionali all'Università di Edimburgo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Gaza.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Per Gaza e la Cisgiordania la campagna Oxfam «Copyright Palestina»

Gaza e Cisgiordania, la guerra contro le donne come strategia di conquistaIn Gaza e Cisgiordania, si registrano aumenti di violenze contro le donne, molte delle quali sono state uccise o ferite.

Temi più discussi: Cisgiordania, ancora attacchi dei coloni. L'appello di Abbas per fermare l'escalation; Escalation in Cisgiordania; Escalation in Cisgiordania, i coloni bruciano due moschee; Cisgiordania, una scritta in ebraico: Ci siamo presi noi l'acqua dei pozzi.

escalation in palestina lEscalation in Palestina, l’analisi di Perugini: Per la Cisgiordania vale la stessa strategia adottata a GazaDall’assalto al villaggio di Tell è partita una escalation di violenze dei coloni contro i palestinesi. L’obiettivo sembra essere la colonizzazione e l’occupazione dei territori di area B in Cisgiorda ... fanpage.it

Palestina: Rizzi (Soleterre), l’escalation della violenza non deve interrompere le cure dei pazienti oncologici e di quelli con patologie croniche pediatricheSiamo felici di avere Unobravo con noi in questo progetto, nato da una collaborazione con Anna Foglietta di Every Child Is My Child, Vis (Volontariato internazionale per lo sviluppo) e Pcrf ... agensir.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web