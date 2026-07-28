Escalation in Palestina l’analisi di Perugini | Per la Cisgiordania vale la stessa strategia adottata a Gaza

Dopo l’attacco a un villaggio in Cisgiordania, sono aumentate le violenze dei coloni contro i palestinesi nella regione. Le azioni sembrano mirare alla colonizzazione e all’occupazione dei territori di area B, analogamente a quanto accaduto a Gaza. La situazione si è intensificata con scontri e atti di ostilità, segnando un’escalation nel conflitto tra le parti.

Dall'assalto al villaggio di Tell è partita una escalation di violenze dei coloni contro i palestinesi. L'obiettivo sembra essere la colonizzazione e l'occupazione dei territori di area B in Cisgiordania. Fanpage.it ne ha parlato col professor Nicola Perugini, docente di relazioni internazionali all'Università di Edimburgo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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