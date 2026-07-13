per gaza e la cisgiordania la campagna oxfam copyright palestina

Striscia continua L’obiettivo dell’ong è riportare al centro del dibattito l’autodeterminazione dei palestinesi «esclusi da qualsiasi processo decisionale» Striscia continua L’obiettivo dell’ong è riportare al centro del dibattito l’autodeterminazione dei palestinesi «esclusi da qualsiasi processo decisionale» Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. I diritti non si negoziano, non possono essere sospesi o concessi, o sono di tutti o non sono di nessuno. Da questo principio molto semplice, che dovrebbe costituire le fondamenta della cooperazione e del diritto internazionale, prende le mosse la campagna di Oxfam Italia intitolata Copyright Palestina – tutti i diritti riservati. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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