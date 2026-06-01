In Gaza e Cisgiordania, si registrano aumenti di violenze contro le donne, molte delle quali sono state uccise o ferite. Le aggressioni sono state denunciate da organizzazioni locali e internazionali, che evidenziano come le donne siano spesso vittime di violenze legate al conflitto e alle tensioni politiche. In alcuni casi, le violenze sono state attribuite a gruppi armati o forze di sicurezza. La situazione rende ancora più difficile la vita delle donne in aree già segnate da crisi umanitarie.

La Palestina non è soltanto un teatro di guerra. È un laboratorio tragico in cui si vede, con crudezza quasi insopportabile, che cosa accade quando una crisi umanitaria diventa forma permanente della vita. Non più l’emergenza come interruzione della normalità, ma l’emergenza come normalità. Non più la guerra come evento eccezionale, ma la guerra come ambiente dentro cui si nasce, si cresce, si ama, si studia, si lavora, si partorisce, si invecchia e si muore. È qui che la condizione delle donne palestinesi assume un valore politico e strategico enorme. Perché raccontare la loro vita non significa aggiungere un capitolo “umanitario” alla questione palestinese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Segui gli aggiornamenti su Gaza.

© It.insideover.com - Gaza e Cisgiordania, la guerra contro le donne come strategia di conquista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meet Zeina Hijazi : UNRWA USAs NewDirector of Strategic Communications

Notizie e thread social correlati

Dalla violenza contro le donne, ai leader che scatenano le guerre, al genocidio a Gaza: le parole di Javier Bardem a CannesDurante una conferenza a Cannes, l’attore spagnolo ha affrontato vari temi, parlando di violenza contro le donne, di leader che avviano conflitti...

Strategia, spirito di squadra e natura: così la "guerra" del softair agrigentino conquista boschi e turistiNel territorio dell'Agrigentino, il softair si è affermato come attività sportiva e anche come forma di turismo esperienziale, coinvolgendo sia...

Temi più discussi: Da Gaza alla Cisgiordania la colonizzazione e le violenze continuano; Per i palestinesi dei Territori occupati lavorare è sempre più difficile. Anche con le Ong; Randa Masoud: A Gaza la situazione non è migliorata; PALESTINA: RAID DELL’ESERCITO DI OCCUPAZIONE ISRAELIANO SU GAZA E VIOLENZE DEI COLONI IN CISGIORDANIA OCCUPATA. NON SI FERMA IL GENOCIDIO.

Hesbollah, come Hamas a Gaza, sono il pretesto per conquistare territori e allargare i confini di Israele. Per lei le stragi di innocenti, bambini, donne e le città rase al suolo evidentemente passano in secondo piano. Si stanno annettendo anche la Cisgiordania. x.com

In Cisgiordania, i coloni si sentono sempre più impavidi in mezzo alla guerra in Iran e i loro eccessi vengono sempre più filmati e distribuiti. Una storia di un cane maltrattato sta suscitando molto scalpore mentre la guerra americano-israeliana in Iran rimane irri reddit

Gaza e Cisgiordania, la guerra contro le donne come strategia di conquistaSe Gaza è la forma concentrata della devastazione, la Cisgiordania è il luogo della compressione continua. L'articolo Gaza e Cisgiordania, la guerra contro le donne come strategia di conquista provien ... msn.com

Amministrative a Gaza e in Cisgiordania, avanza FatahROMA – Le elezioni amministrative in Cisgiordania e nel governatorato di Deir El-Balah, nella Striscia di Gaza, si sono concluse con la vittoria di Fatah, il partito del presidente a capo dell’Autorit ... dire.it