Epatite nel mondo ci convivono circa 287 milioni di persone | 1,3 milioni di morti nel 2024

Nel mondo ci sono circa 287 milioni di persone che vivono con un’epatite virale cronica. Nel 2024 si sono registrati circa 1,3 milioni di decessi legati a questa condizione. Molti di coloro che sono infetti non hanno ancora ricevuto una diagnosi ufficiale, rendendo difficile il monitoraggio e il trattamento.

Milano, 28 lug. (Adnkronos Salute) - Nel mondo circa 287 milioni di persone convivono con un'epatite virale cronica, ma una quota rilevante delle infezioni resta ancora oggi senza diagnosi. "Rimane una delle malattie infettive più letali al mondo, con circa 1,3 milioni di decessi stimati nel 2024 e un tasso di mortalità in continua crescita". Sul totale decessi, "circa l'85% è stato correlato all'epatie B" e "dal 2015 le morti associate" a questa infezione "sono aumentate del 17% a causa dei limiti nella diagnosi e nel trattamento. Questo è inaccettabile", è il monito dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in un focus online nella... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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