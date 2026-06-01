Trenitalia Gruppo FS | circa 10 milioni di persone in viaggio nel ponte del 2 giugno

Da tpi.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il ponte del 2 giugno, circa dieci milioni di persone hanno utilizzato il treno come mezzo di trasporto. La cifra comprende sia i viaggi già effettuati che quelli programmati fino a questa data. Non sono stati segnalati problemi di servizio significativi, e il numero rappresenta un incremento rispetto alle stesse date dell'anno precedente. I dati sono stati diffusi dal gestore ferroviario nazionale.

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Sono circa dieci milioni le persone che hanno scelto e sceglieranno il treno, mezzo green per eccellenza, per viaggiare durante il ponte del 2 giugno. Trenitalia (Gruppo FS) garantisce un’offerta variegata e all’insegna della sostenibilità. A trainare le prenotazioni dal 28 maggio al 3 giugno sono le destinazioni balneari della Riviera ligure, sia quella di Ponente sia quella di Levante, con le Cinque Terre, la Versilia e la Riviera romagnola. Forte anche l’interesse verso le mete dell’Adriatico, con le città di Lecce, Foggia, San Benedetto del Tronto e Termoli tra le più richieste. Completano il quadro delle mete più gettonate Trieste e Bolzano. 🔗 Leggi su Tpi.it

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