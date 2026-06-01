Durante il ponte del 2 giugno, circa dieci milioni di persone hanno utilizzato il treno come mezzo di trasporto. La cifra comprende sia i viaggi già effettuati che quelli programmati fino a questa data. Non sono stati segnalati problemi di servizio significativi, e il numero rappresenta un incremento rispetto alle stesse date dell'anno precedente. I dati sono stati diffusi dal gestore ferroviario nazionale.

Sono circa dieci milioni le persone che hanno scelto e sceglieranno il treno, mezzo green per eccellenza, per viaggiare durante il ponte del 2 giugno. Trenitalia (Gruppo FS) garantisce un’offerta variegata e all’insegna della sostenibilità. A trainare le prenotazioni dal 28 maggio al 3 giugno sono le destinazioni balneari della Riviera ligure, sia quella di Ponente sia quella di Levante, con le Cinque Terre, la Versilia e la Riviera romagnola. Forte anche l’interesse verso le mete dell’Adriatico, con le città di Lecce, Foggia, San Benedetto del Tronto e Termoli tra le più richieste. Completano il quadro delle mete più gettonate Trieste e Bolzano. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Trenitalia (Gruppo FS): circa 10 milioni di persone in viaggio nel ponte del 2 giugno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trenitalia (Gruppo FS): circa 6,5 milioni di persone in viaggio nel ponte del Primo maggioDurante il ponte del Primo maggio, si prevede che circa 6,5 milioni di persone utilizzeranno i treni della compagnia ferroviaria nazionale,...

Gruppo FS, circa 28 milioni di persone in viaggio a Pasqua e nei ponti primaveriliDurante i ponti primaverili legati alle festività di Pasqua, del 25 aprile e del 1° maggio, circa 28 milioni di persone hanno utilizzato o...

Temi più discussi: Trenitalia: da luglio parte il Frecciarossa diretto Lecce–Bari–Napoli con fermata a Foggia - FoggiaToday; Da luglio il Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli; Trenitalia, 10 milioni di persone in viaggio nel ponte del 2 giugno: servizi potenziati; Fs accende il Frecciarossa Napoli-Bari.

Gruppo FS, Trenitalia: previste circa 10 milioni di persone in viaggio sui treni per il ponte del 2 giugno ift.tt/2SVmtKu x.com

Gruppo FS, Trenitalia: previste circa 10 milioni di persone in viaggio sui treni per il ponte del 2 giugnoCon circa 1.700 località raggiunte e la sua rete che attraversa tutte le regioni italiane, il Regionale è una soluzione ideale per visitare l’Italia ... affaritaliani.it

Trenitalia, 10 milioni di persone in viaggio nel ponte del 2 giugnoSono circa dieci milioni le persone che hanno scelto il treno per viaggiare durante il ponte del 2 giugno. Lo fa sapere Trenitalia (Gruppo FS). A trainare le prenotazioni dal 28 maggio al 3 giugno son ... lospiffero.com