Nel 2025, circa 13,5 milioni di bambini non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino nel primo anno di vita, con una diminuzione di circa 750.000 rispetto all'anno precedente. Nei paesi a reddito medio e alto, la copertura vaccinale sta diminuendo a causa di cambiamenti negli impegni politici, problemi strutturali e aumento della riluttanza alle vaccinazioni.

Nei paesi a reddito medio e?alto la copertura vaccinale sta calandoa causa di un impegno politico mutevole, di sfide strutturali o di una crescente riluttanza.. 15 luglio 2026 – Nel 2025, il 90% dei neonati (con meno di un anno) a livello mondiale – ovvero quasi 116?milioni – ha ricevuto almeno una dose del vaccino contro la difterite,?tetano e pertosse (DTP), mentre l’85% – ovvero 110 milioni – ha completato il ciclo completo di tre dosi, secondo le stime annuali dell’OMS e dell’UNICEF sulla copertura vaccinale nazionale (WUENIC) pubblicate oggi.?? Sebbene entrambi gli indicatori siano aumentati di un punto percentuale rispetto all’anno precedente, la copertura globale rimane di un punto al di sotto dei livelli del 2019, oscillando all’interno dello stesso ristretto intervallo dal 2009. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF e OMS: circa 13,5 milioni di bambini “a dose zero” nel 2025 non hanno ricevuto vaccini nel primo anno di vita, quasi 750.000 in meno rispetto al 2024.

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Nearly 70% of ~1 6 million under 5 child pneumonia deaths occur in Africa & South Asia

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