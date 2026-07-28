Eni ha deciso di investire nel giacimento di gas Cronos, situato in acque profonde offshore di Cipro. La decisione finale di investimento è stata raggiunta, e l’obiettivo è di iniziare a produrre e immettere sul mercato il primo gas cipriota nel 2028. Il progetto prevede uno sviluppo rapido, con l’intenzione di portare avanti i lavori di estrazione e produzione nelle acque del paese.

Eni accelera sul progetto Cronos, il giacimento situato in acque profonde offshore di Cipro. Raggiunta la decisione finale di investimento, la Fid, con l’obiettivo di portare sul mercato il primo gas cipriota nel 2028. Il progetto rappresenta un passaggio importante per la strategia energetica di Eni nel Mediterraneo Orientale e per il ruolo di Cipro nel mercato del gas. Cronos si trova nel Blocco 6 e contiene oltre 85 miliardi di metri cubi. Eni è operatore del Blocco 6 con una quota del 50%, in partnership con TotalEnergies. La decisione finale di investimento apre ora la fase di sviluppo del giacimento e mette le basi per la produzione commerciale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Eni investe sul nuovo giacimento Cronos a Cipro: primo gas atteso nel 2028

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