Eni e il mega-giacimento Baleine | aumenta la produzione di gas e petrolio in Costa d' Avorio

Eni ha incrementato la produzione di gas e petrolio nel giacimento Baleine in Costa d'Avorio. Il progetto riguarda lo sviluppo del più grande giacimento di idrocarburi mai scoperto nel paese. La società prosegue le attività di estrazione e sfruttamento di questa risorsa naturale, considerata tra le più rilevanti in regione. La produzione è aumentata rispetto ai livelli precedenti, senza specificare numeri o date.

Eni continua il progetto Baleine in Costa d'Avorio, proseguendo lo sviluppo di quello che viene definito il "più grande giacimento di idrocarburi mai scoperto nel Paese". L'annuncio dell'approvazione della fase 3 è arrivata oggi, lunedì 25 maggio, nel corso di una cerimonia a cui era presente il. 🔗 Leggi su Today.it

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